Basketball - Capela est le «roi des rebonds» de la NBA

Touché au tendon d’achille, Clint Capela (26 ans) a été ménagé et n’a pas été aligné par Atlanta lors du dernier match de la saison régulière de NBA, dimanche.

L’équipe entraînée par Nate McMillan a ainsi terminé l’exercice au cinquième rang de la Conférence Est avec une fiche de 41 victoires et de 31 défaites. Au premier tour des séries éliminatoire, elle fera face aux New York Knicks, 4es avec le même bilan saisonnier qu’elle.

Capela a récolté des honneurs individuels. Le Genevois a en effet remporté le classement des leaders défensifs de NBA. Il a réussi une moyenne de 14,3 rebonds par match et a devancé le Français d’Utah Rudy Gobert (13,5) et le Lituanien de Memphis Jonas Valanciunas (12,5).

Il a également terminé sur le podium des joueurs qui ont complété le plus de contres par rencontre (2), derrière Gobert (2,7) et l’Américain de New York Noel Nerlens (2,2).