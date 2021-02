La performance de l'ancien des Rockets de Houston et de ses coéquipiers, en difficulté ces derniers jours avec quatre défaites de suite et même sept revers lors de leurs huit dernières parties, a permis aux Hawks de renouer avec le succès. Capela a été solide des deux côtés du parquet, lors de 32 minutes et 40 secondes qu'il a passé sur le terrain.

Le Genevois a marqué 24 points, à plus de 75% d'efficacité au tir. Il a aussi et surtout gobé la bagatelle de 13 rebonds, dont 4 offensifs. Seul petit bémol à sa production? Un 4/8 aux lancers francs, quand les Bostoniens ont commencé à s'acharner sur lui dans les dernières minutes de la rencontres. Le tout, en l'absence du coach LLoyd Pierce, resté auprès de sa femme en attente d'un heureux événement.

Atlanta a aussi pu compter sur son phénomène Trae Young. Le meneur texan de simplement 22 ans a été bluffant, marquant 40 points et distillant 8 passes décisives en plus de 35 minutes sur le parquet. Il a surtout réussi 70% de ses tirs, rentrés 4 tirs primés et été solide quand cela a compté, en fin de rencontre. En face, Jayson Tatum et ses 35 unités n'ont pas suffi.