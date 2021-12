Basketball : Capela et les Hawks battus, fin de série pour les Suns

Atlanta s’est incliné devant les Philadelphia 76ers (96-98), alors que Phoenix a vu sa série de 18 succès consécutifs prendre fin face à Golden States (118-96).

Clint Capela et les Hawks ont perdu face aux 76ers.

Vainqueur de huit de leur neuf dernières sorties en NBA, les Hawks sont tombés contre les 76ers dans la nuit de vendredi à samedi. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers ont été battus de peu (96-98) par Philadelphie. Aligné durant 30’12, le pivot genevois a livré une performance en demi-teinte face à la franchise emmenée par Joel Embiid (28 p ts , 12 rbds ) , auteur de shoot décisif à 42 secondes du buzzer . A vec six points et onze rebonds au compteur , le joueur de Meyrin a présenté un différentiel de -10. Avec ce 11e revers de la saison (pour 12 succès), Atlanta pointe à la 10e place de la Conférence Est.