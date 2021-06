Basketball - Capela et les Hawks devront jouer un 7e match

Les Clippers en finale

Sans Leonard

Et comme la précédente chez le Jazz, celle-ci s’est jouée sans leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, blessé au genou droit et dont la durée d’absence est indéterminée. Un tour de force, notamment dû à Terance Mann, titularisé pour l’occasion et qui a marché sur l’eau avec 39 points inscrits à 15/21 aux tirs, dont sept banderilles plantés à longue distance.

Mais les Clippers, qui gambergeaient tant à la moindre adversité relevée dans les grands matches, ont su réagir avec un orgueil décuplé et ont infligé un 41-22 à leurs adversaires au troisième quart-temps, et ont enfoncé le clou dans le dernier (40-25), trouvant en Paul George (29 pts) et Reggie Jackson (28 pts) des armes offensives létales. En face, hormis Mitchell, Jordan Clarkson et Royce O’Neale ont apporté 21 pts chacun, mais il en fallait plus pour arracher un 7e match.