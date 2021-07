Basketball : Capela et les Hawks font face à l’élimination

Atlanta, le club du pivot genevois, s’est incliné à Milwaukee dans l’acte V de la finale de la Conférence Est des play-off de NBA. Il est mené 3-2 dans la série.

Privés de leur superstar Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont quand même largement dominé les Atlanta Hawks lors du match No 6 de la finale de la Conférence Est (123-112), dans la nuit de jeudi à vendredi. Le club du Wisconsin n’est désormais plus qu’à une seule victoire de sa troisième finale NBA.

Auteur de plusieurs dunks rageurs tôt dans la partie, Brook Lopez a été à la proue de l’attaque des Bucks. Prenant ses aises sous l’arceau pendant toute la partie, le pivot espagnol a fini avec 33 points, plus haut total de son équipe.

Le vétéran de 33 ans aura ainsi réussi à – presque – faire oublier l’absence de Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur NBA en 2019 et 2020, et blessé au genou mardi.

A l’inverse du match No 4, ce sont les Bucks qui ont cette fois-ci pris un très bon départ, devant leur public chauffé à blanc. Au bout d’un peu plus de six minutes seulement, l’écart s’élevait déjà à 15 points, à 22-7 alors que les Hawks ne rentraient que deux tirs dans le jeu sur 11 tentés, au cours de la même période.