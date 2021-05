Basketball - Capela et les Hawks «gâchent» la soirée de Westbrook

Clint Capela et Russell Westbrook ont échangé quelques mots à la fin de la rencontre.

Historique. Russell Westbrook est entré lundi un peu plus dans la légende NBA en dépassant le non moins légendaire Oscar Robertson au nombre de «triples-doubles» (182 à 181). Privé de son compère Bradley Beal, le meneur de jeu de Washington s’est comme toujours dépensé sans compter avec 28 points, 13 rebonds et 21 passes décisives. Hélas, il a raté le tir pour donner la victoire aux Wizards à la sirène (125-124).