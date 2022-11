Basketball : Capela et les Hawks gagnent dans la salle des New York Knicks

En ce début de saison, rien ne résiste à Milwaukee, et sûrement pas les Pistons de Detroit, balayés par la troupe d’Antetokounmpo, qui a agrémenté son double-double de cinq interceptions et quatre passes. Le géant grec a été bien épaulé en attaque par Jrue Holiday, auteur de 26 points dont quatre paniers à trois points.

33 pts pour Doncic

Les Atlanta Hawks de Clint Capela se sont pour leur part imposés 112-99 dans la salle des New York Knicks. Aligné pendant un peu plus de 25 minutes, le pivot genevois a inscrit 8 points (3 sur 8 au tir et 2 sur 2 au lancer franc) et a capté 10 rebonds, dont 4 offensifs. Au classement, les Hawks occupent actuellement la quatrième place de la Conférence Est, avec un bon ratio de 5 victoires et 3 défaites en 8 matches. Loin derrière les Bucks et leur 100% en 7 matches…