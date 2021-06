Basketball : Capela et les Hawks ont perdu l’avantage du parquet

Philadelphie a pris l’avantage deux victoires à une sur Atlanta (127-111) en demi-finale de Conférence Est. À l’Ouest, Phoenix se retrouve aux portes de la finale.

John Collins (à g.) et les Hawks pont perdu l’avantage de la salle face à Joel Embiid (à dr.) et les Sixers.

Les Suns ont sur le papier un des effectifs les plus équilibrés et complets de la Ligue et cela se confirme de façon éclatante sur le terrain, dans cette série qu’on imaginait plus serrée face aux Nuggets. Or cette victoire, pas plus que les deux précédentes, n’a souffert d’aucune contestation.