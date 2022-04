Basketball – Capela et les Hawks remontent à la neuvième place

Les Boston Celtics ont continué mercredi sur leur lancée dans la course à la deuxième place de la Conférence Est avec une victoire 117-94 contre les Chicago Bulls, grâce à Jaylen Brown et ses 25 points marqués.

Les six équipes directement qualifiées pour les play-off étant connues, le seul suspense réside dans l’ordre des têtes de série. Miami, devant Boston à deux matches de la fin de la saison régulière, n’a besoin que d’une victoire, contre Atlanta ou Orlando, pour s’assurer cette première place.

Tous les regards se tournent alors sur la bataille pour la deuxième place, que se disputent les Boston Celtics, les Milwaukee Bucks et les 76ers de Philadelphie. Après leurs succès mardi, Milwaukee et Philadelphie comptent 49 victoires, une de moins désormais que Boston après celle sur Chicago.