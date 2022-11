Basketball : Capela et les Hawks impuissants face à Embiid et les Sixers

Joel Embiid était trop fort. Auteur de 42 points et 10 rebonds, le pivot camerounais a été le bourreau des Hawks lors de la victoire 121-109 face à Atlanta dans la nuit de samedi à dimanche. Le 3e double-double consécutif de Clint Capela (14 points, 15 rebonds) n’a donc pas suffi. Le Genevois a toutefois confirmé qu’il était en feu depuis le début du mois. En novembre, le pivot de 28 ans tourne à une moyenne de 13,4 points et 14,3 rebonds par match.

Trae Young (27 pts) et Dejounte Murray (23 pts) ont également tenté de faire pencher la balance en faveur des Géorgiens, mais ceux-ci ont commis trop d’erreurs défensives pour remporter un 2e succès de rang contre les Sixers, après celui obtenu jeudi. «Nous n’avons jamais été en place défensivement, a admis le coach des Hawks Nate McMillan. Lors des trois premiers quarts-temps, ils ont marqué 37, 30 et 32 points. Quand vous offrez 34 points à l’équipe adverse, vous ne pouvez pas gagner.»

Durant porte les Nets

Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont de leur côté battu les Los Angeles Clippers (110-95) et remporté leur 4e victoire en cinq matches depuis que l’autre star de l’équipe, Kyrie Irving, est suspendu pour une affaire de propos antisémites.

Les Boston Celtics, en pleine réussite eux aussi, ont ajouté une sixième victoire à leur jolie série actuelle, aux dépens des Detroit Pistons (117-108). Et les Dallas Mavericks ont calmé les Portland Trail Blazers grâce à 42 points et un triple-double de Luka Doncic.

Irving a déjà manqué cinq matches mais le coach des Nets, Jacque Vaughn, a indiqué samedi, avant le match, qu’il ne serait pas de retour pour le choc de dimanche contre les Lakers: «Il nous manque et on doit aller chercher les points ailleurs, mais les gars font ce qu’il faut, en tant que groupe», a-t-il souligné.

Début de saison en fanfare

Durant a été excellent dans toutes les zones, marquant 27 points à ajouter à six rebonds, trois passes décisives, deux ballons bloqués et deux ballons volés. Et il a été bien aidé par le réserve Seth Curry, auteur de 14 de ses 22 points dans le dernier quart-temps d’un match très animé.