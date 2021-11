Basketball : Capela et les Hawks se relancent face au champion

Après six défaites consécutives, Atlanta et son pivot genevois ont retrouvé le chemin du succès face aux Milwaukee Bucks (120-100).

Clint Capela et les Hawks ont mis fin à une série de six revers consécutifs.

Enfin! Sevrés de victoire depuis le 2 novembre dernier, les Hawks ont mis fin à une série de six revers de suite dans la nuit de dimanche à lundi à domicile face aux Bucks (120-100). Porté par un Trae Young en état de grâce (42 points, 8 rebonds, 10 passes), Atlanta a fait la différence dès la première période (58-44) face à un champion en titre diminué (Khris Middleton et Brook Lopez absents). Face à Milwaukee, qui pouvait à nouveau compter sur Giannis Antetokounmpo (26 points, 6 passes), qui traînait une douleur à une cheville, Clint Capela a réalisé un double-double grâce à ses 12 points et 13 rebonds. Le Genevois de 27 ans a été aligné 31’41.