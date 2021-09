Basketball - Capela prolonge à Atlanta jusqu’en 2025

Getty Images via AFP

Clint Capela et Atlanta, c’était déjà du sérieux. Mais l’aventure commune s’étend désormais sur le long terme. Les deux parties ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du pivot genevois de deux saisons supplémentaires, moyennant une somme totale de 46 millions de dollars. L’information a été révélée par le célèbre journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski.

Arrivé en février 2020 en provenance de Houston, Capela (27 ans) était initialement lié avec les Hawks jusqu’en 2023. Son bail s’étend désormais jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. En ajoutant son salaire actuel, il touchera au total plus de 82 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons.

Les dirigeants de la franchise géorgienne démontrent ainsi leur volonté de construire sur la durée autour de leur joueur suisse. Ce dernier sort d’une superbe saison en NBA, l’une des plus abouties de sa carrière, avec des moyennes par match de 15,2 points, 14,3 rebonds (plus haut total de la ligue) et 2 contres. Il a également terminé 6e du classement des meilleurs défenseurs.