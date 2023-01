Basketball: Capela signe un «double-double», mais les Hawks s’inclinent

Luka Doncic, intenable avec 53 points, a encore joué les Superman pour Dallas à Détroit (111-105) et Philadelphie, pourtant épouvantail face au mal classé Orlando, s’est sabordé (119-109), lundi, jour des 93 ans de Gene Hackman, qui joua un entraîneur de basket dans «Hoosiers».

Pour leur part, les Atlanta Hawks se sont inclinés 125-129 sur le parquet des Portland Trail Blazers. Aligné pendant un peu plus de 28 minutes, le pivot genevois, Clint Capela, a signé un «double-double» en inscrivant 10 points (4 sur 11 au tir et 2 sur 2 au lancer franc) et en captant 15 rebonds (dont 10 offensifs). Mais cela n’a pas suffi à son équipe, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches.