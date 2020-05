Un avenir chez les Reds?

Capello verrait bien Haaland à Liverpool

Liverpool serait le «club idéal» pour le prodige Norvégien, selon l’ancien sélectionneur anglais.

Erling Haaland affole les compteurs. Buteur samedi passé avec le Borussia Dortmund, son dixième but depuis qu’il a rejoint le club allemand en janvier, l’attaquant norvégien intéresse logiquement les plus grands d’Europe. Un trio Hazard-Mbappé-Haaland fait notamment fantasmer le Real Madrid. Mais Fabio Capello, ancien sélectionneur de l’Angleterre, estime que «le club idéal pour Haaland, c’est Liverpool». C’est en tout cas ce que l’Italien a déclaré à Sky Italia.

Un but par heure

Le manager italien a justifié son choix en expliquant que les qualités physiques de Haaland conviendraient parfaitement à la Premier League et au leader de ce championnat. Mais Fabio Capello a également ajouté que le coach des Reds Jürgen Klopp est l’entraîneur qui pourrait exploiter au mieux les attributs physiques du prodige norvégien (sa taille et sa vitesse notamment) pour le rendre encore meilleur. En Bundesliga, Haaland fait quand même trembler les filets chaque heure. Et reste sur 41 goals en 34 parties toutes compétitions confondues cette saison.