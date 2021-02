Tout fraîchement affublé du «C» sur son maillot des New Jersey Devils, le Haut-Valaisan et les siens ont été battus par Buffalo. Soirée de trois points pour Kevin Fiala.

Nico Hischier et son tout nouveau maillot de capitaine. AFP

Nico Hischier est devenu samedi soir le troisième Suisse à être nommé capitaine par une franchise de la plus prestigieuse ligue de hockey du monde. Pour cette grande première, le New-Jersiais et sa troupe ont été battus sur leur glace par les Sabres de Buffalo (2-3), dans le duel du fond de la Conférence Est. Le Suisse de 22 ans a patiné plus de 16 minutes, dont plus de 4 en power-play, ne tirant qu'une fois au but.

« C'est un grand honneur de représenter l'organisation des Jersey Devils en tant que capitaine et de devoir mener l'équipe, avait apprécié le joueur de centre avant le début de cette rencontre. Nous avons de nombreux et bons leaders dans notre vestiaire. Je suis sûr qu'ils vont m'aider dans ma tâche, mais je vais tout donner personnellement à chaque match pour que cette équipe ait du succès. »

« C'est un gamin authentique, qui travaille très dur, a dit de lui le vétéran Kyle Palmieri (30 ans), onze saisons de NHL au compteur. C'est un joueur qui emmène les autres par l'exemple et qui a la passion pour ce jeu. Il est différent par son énergie et son amour du jeu aussi. Il aime aller sur la glace et tout donner à côté de ses coéquipiers. Ce sont quelques-unes des choses que nous aimons chez lui. On ne peut rien demander de plus à un capitaine. »

Doublé de Fiala

Deux de ses compatriotes sont en grande forme actuellement. Nino Niederreiter, notamment, qui a récolté un assist lors du succès de ses Carolina Hurricanes à domicile contre le Tampa Bay Lightning (4-0), après sa soirée de trois points de la veille. Une performance réussie ce samedi par Kevin Fiala, omniprésent avec le Wild du Minnesota contre les Ducks d'Anaheim (1-5). L'attaquant suisse a marqué deux fois, offert un assist et terminé première étoile de la partie.

L'autre capitaine suisse de NHL a quant à lui goûté à la victoire. Roman Josi a emmené les Nashville Predators au succès face aux Blue Jackets de Columbus (2-4). Le Bernois a patiné 26 minutes et 26 secondes, sans inscrire son nom sur la feuille des pointeurs, malgré plus de 4 minutes de présence sur le power-play. Au cours de cette rencontre, Luca Sbisa (Nashville) et Dean Kukan (Columbus) sont restés en tribunes.