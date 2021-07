États-Unis : Capitole attaqué: Biden appelle le Congrès à enquêter avec «courage»

Six mois après l’assaut sur le Capitole, le président démocrate a appelé mardi les élus à enquêter sur les faits et à protéger la démocratie.

«Même lors de la guerre de Sécession, jamais des insurgés n’avaient pénétré dans le Capitole, la citadelle de notre démocratie. Mais six mois plus tôt, des insurgés l’ont fait», a souligné le démocrate dans un communiqué, considérant que l’attaque du 6 janvier ne constituait pas une forme de «contestation», mais un «désordre».

Joe Biden y appelle également à «continuer à travailler pour protéger et préserver» la démocratie, et exhorte aux «gens de bonne volonté et de courage à se dresser contre la haine, les mensonges et l’extrémisme qui ont mené à cette violente attaque».