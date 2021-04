Crans-Montana (VS) - Caprices dévoile une partie de son affiche

En septembre 2020, l’événement organisé sur six jours a fait danser 8000 personnes à Crans-Montana. F.Melillo

Le Caprices Festival a dévoilé la programmation de Modernity, sa scène diurne montée à Cry d’Er. Si quelques noms manquent encore à l’appel, l’affiche est déjà alléchante avec notamment le set commun de Luciano et Ricardo Villalobos , duo qui n’a plus joué ensemble à Crans-Montana depuis des années, et la reprogrammation de Guy Gerber et Lee Burridge , dont les shows avaient été annulés en 2020 en raison de la pandémie, ou encore WhoMadeWho, trio danois en vogue sur la scène electro-pop. Les billets pour Modernity sont déjà en vente.

Du côté des scènes nocturnes, une nouvelle fait son apparition: The Signal. Cette dernière sera dédiée à la techno et sera montée à l’Arnouva, à côté de la scène Forest, inaugurée en 2020 dans une gare de télécabines désaffectée. La programmation de ces deux endroits est réalisée en collaboration avec des festivals, labels et clubs nationaux et internationaux. Elle sera dévoilée ultérieurement.

«On a déjà prouvé en 2020 qu’on ne lâchait pas facilement»

Si on ne compte plus le nombre de festivals annulés en 2021, les organisateurs de Caprices sont convaincus que le leur pourra se dérouler sur les week-ends du 17 au 19 septembre et du 24 au 26 septembre. «On est de nature optimiste. Aujourd’hui, tous les feux sont au vert de la part du Conseil fédéral. Au pire des cas, même si la jauge devait redescendre à 1000 personnes par soir, en grattant les fonds de tiroirs et en comptant sur le soutien de nos sponsors, on peut s’en sortir au niveau du budget. On a déjà prouvé en 2020 qu’on ne lâchait pas facilement; cette année, quoi qu’il arrive, on ne lâchera pas non plus», assure Joseph Bonvin, président du festival.

Lorsque l’on rappelle au Valaisan que Sion sous les étoiles a jeté l’éponge il y a de cela quelques jours, le boss ne se laisse pas démonter. «Je comprends que lorsqu’on a des cachets à 300’000 ou 500’000 francs à sortir, on ne puisse pas se permettre de prendre le moindre risque. Nous, on n’a pas ce type de cachet, et de loin, même pour nos têtes d’affiche. De plus, pratiquement tous les DJ sont d’accord d’adapter leur prix en fonction de la taille de Caprices. Il faut dire qu’à part quelques grands artistes qui ont réussi à se faire engager par des milliardaires pour jouer devant 15 personnes, la plupart n’ont pas pu mixer depuis une année», explique Joseph Bonvin.

Les artistes à l’affiche

Vendredi 17 septembre 2021: Modernity: Luciano b2b Ricardo Villalobos, Mathew Jonson, Cesar Merveille b2b Alci, Nicolas Duvoisin. The Forest: programmation de Picnic Records à venir. The Signal: programmation à venir.

Samedi 18 septembre 2021: Modernity: Guy Gerber, Behrouz, Lunar Disco, Tia. The Forest: programmation d e l’ Unum Festival à venir. The Signal: programmation à venir.

Dimanche 19 septembre 2021: Modernity: Bedouin, Chaim, Patrischa.

Vendredi 24 septembre 2021: Modernity: Lee Burridge, WhoMadeWho , Birds Of Mind, Olivia. The Forest: programmation du Epizode Festival à venir. The Signal: Techno V .

Samedi 25 septembre 2021: Modernity: Special Guest, Ripperton, Claudya aka Masaya. The Forest: programmation du Sunrise Events à venir. The Signal: programmation à venir.

Dimanche 26 septembre 2021: Modernity: Ben Klock, Steve Rachmad, Manolo.

Le Caprices virtuel a cartonné

Le festival n’a pas pu avoir lieu physiquement ce printemps. Il s’est tenu en digital. Les DJ sets enregistrés dans des lieux insolites de Crans-Montana et disponibles sur la Toile depuis le vendredi 23 avril 2021 font un carton. La prestation du Vaudois Luciano, au sommet des pistes à la Plaine Morte, à 3000 mètres d’altitude, a déjà été regardée près de 200’000 fois.

