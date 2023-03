Une soirée d'humour au festival Caprices à Crans-Montana.

«Nous sommes heureux d’annoncer la tenue d’un spectacle d’humour en collaboration avec le Montreux Comedy, dans le cadre de la 20e édition du festival. Cette soirée spéciale permettra de proposer une alternative humoristique aux spectacles de musique électronique habituellement présentés pendant le Caprices et ravira un public familial», ont communiqué les organisateurs. C’est le dancefloor principal de l’événement, Le Moon, qui accueillera les spectacles d’Alexandre Kominek, de Charles Nouveau, de Redouanne Harjane, de Lord Betterave et de Julie Conti.

Le Caprices Festival fera vibrer Crans-Montana (VS) pendant deux week-ends d’avril 2023, du 7 au 9 avril et du 14 au 16 avril. Pour l’occasion, les artistes se produiront sur cinq dancefloors. Les scènes historiques Modernity et Cube accueilleront le public de jour à 2200 mètres d’altitude, tandis que les trois autres scènes - Moon, Dôme et Forest Stage - situées en station, recevront les clubbers de nuit. Les artistes à l’affiche incluent Fatboy Slim, Jamie XX, Black Coffee, ARTBAT, Jeff Mills, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos et Claptone.