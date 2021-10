Renouvellement des contrats – «Captifs», les clients galèrent toujours plus pour résilier leurs abos

Hantise de la bureaucratie

Après un ping-pong entre les deux chambres du Parlement, les élus avaient finalement rejeté l’obligation pour les entreprises d’avertir leurs clients avant chaque renouvellement de leur abonnement. Une proposition de ne rendre l’avertissement obligatoire que lors de la première reconduction avait aussi été rejetée. La droite craignait notamment que cela n’implique une lourde bureaucratie pour les entreprises. La gauche avait rétorqué que les systèmes informatiques rendaient la chose aisée et que, d’ailleurs, les CFF le faisaient de leur plein gré et sans obligation légale. Le PDC avait finalement penché à droite et envoyé le projet aux oubliettes.