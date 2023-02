Guerre en Ukraine : Capturée puis libérée, une petite ville redoute la prochaine offensive russe

Victoria Shypko et son chien Knopka, à Yampil, le 6 février 2023.

Les avancées et retraites successives des armées en présence dans la région du Donbass (est), au cœur du conflit, rendent la vie difficile pour les habitants de Yampil, située à quelque 30 km à l’ouest de Kreminna, ville contrôlée par les Russes. Les stigmates de la guerre sont visibles partout à Yampil, qui a abrité jusqu’à 2000 soldats.

Électricité et téléphone coupés

Le mât de téléphonie mobile gît au sol dans la rue principale, symbole des communications coupées. Les bombardements ont arraché les toits en tôle ondulée, renversé les murs et brisé les fenêtres, et il n’y a plus d’électricité depuis des mois. Dans une rue, des soldats ukrainiens réparent des véhicules en panne.