Royaume-Uni : Cara Delevingne a souffert de troubles mentaux

L’actrice et mannequin n’a pas eu une enfance facile, avec une mère héroïnomane et bipolaire. En grandissant, Cara a dû faire face à ses propres démons.

Cette enfance difficile a affecté la santé mentale de Cara, qui a quitté l’école alors qu’elle n’était qu’une jeune ado. «Quand j’ai abandonné ma scolarité, je voulais juste être capable de prouver que je n’étais pas la bonne à rien que je pensais. Quand tu as des soucis avec ta santé mentale, tu ne vois rien d’autre. C’est comme si ça t’aveuglait», s’est-elle souvenue dans le magazine dont elle fait la couverture. Quand elle a commencé sa carrière dans le mannequinat, à 17 ans, Cara n’avait pas réglé ses problèmes. Ils se sont même accentués avec une grosse déprime et de l’anxiété, le tout en parallèle à sa quête d’identité sexuelle. Celle qui a fait son coming-out pansexuel en 2017 et qui est restée vierge jusqu’à ses 18 ans a estimé qu’elle se serait moins «haïe» si, adolescente, elle avait eu des figures LGBTQ+ auxquelles s’identifier. «La seule chose qui me rende heureuse d’avoir grandi queer et de m’être battue avec ça, c’est qu’aujourd’hui, ça me motive à en parler pour rendre la vie des gens plus facile», a affirmé celle qui travaille actuellement sur un documentaire de la BBC autour de la sexualité et du genre.