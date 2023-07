Cara Delevingne critiquée pour avoir snobé Martin Brundle

Alors que Brundle s’était déjà vu notifier un refus par un homme semblant appartenir à l’équipe de Cara, il a tout de même tenté d’obtenir quelques mots du top, sans succès. «Non, non. Je suis désolée, non», lui a répondu celle qui est également actrice sans se départir de son sourire. «Bon, ok. Je suis sûr que ça aurait été extrêmement intéressant», a rétorqué avec ironie le commentateur de 64 ans. La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et le mannequin s’en est pris plein la tronche à cause de son comportement qualifié de grossier.