Cara Delevingne dans Only Murders In The Building

Série : Cara Delevingne dans la saison 2 de «Only Murders In The Building»

La Britannique a été choisie pour jouer aux côtés de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans la série proposée sur Hulu.

Un nouveau personnage fera son apparition dans la saison 2 de «Only Murders In The Building». Et il sera interprété par Cara Delevingne, propriétaire d’un tunnel vagin. Le mannequin devenu actrice jouera le rôle d’Alice, une femme active dans le monde de l’art, aux côtés de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, les trois héros de la série comique.