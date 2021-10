Confidences : Cara Delevingne est restée vierge jusqu’à 18 ans

Le top model britannique a fait des révélations étonnantes sur sa vie sexuelle.

Ouvertement pansexuelle, Cara, qui s’est séparée de son épouse, Ashley Benson, en 2020, après deux ans de vie commune, a aussi fait savoir qu’elle n’avait pas de besoin de gémir pendant ses ébats pour exprimer son plaisir. «C’est bien plus intéressant si vous avez un orgasme de ne pas le faire. Parce que je me souviens avoir été conditionnée à me dire qu’il fallait faire le même bruit que les gens font au lit. Mais lorsque j’ai essayé d’arrêter de crier et de me maintenir, c’était bien plus hot et la sensation de plaisir plus intense», a assuré la belle, qui possède un «tunnel vagin» dans sa demeure.