Cara Delevingne a un tunnel vagin chez elle

Insolite : Cara Delevingne possède un «tunnel vagin» chez elle

Le top a fait visiter sa demeure de Los Angeles. Elle y possède un espace très insolite qu’elle utilise pour réfléchir et créer.

La maison californienne du top britannique est pleine de surprise. Le magazine «Architectural Digest» a pu la visiter et a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle on découvre les goûts de Cara Delevingne, 28 ans, en matière d’aménagements intérieurs. Un de ceux-ci n’est pas passé inaperçu. Il s’agit d’après le mannequin d’un «tunnel vagin», soit une espèce de passage secret entre deux pièces. On y pénètre après avoir ouvert un panneau de bois recouvert par un miroir. La vulve a été recrée avec du tissu et des boas rose. Un piercing a même été ajouté sur une des lèvres. Une espèce de ballon de baudruche représente le clitoris. On sort de l’autre côté de ce petit tunnel via la porte d’une fausse machine à laver.