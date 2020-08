États-Unis

Cara et Kaia sont des «soeurs de pieds»

Les deux tops, que la rumeur dit en couple, se sont fait faire un tatouage identique sur le pied.

Kaia Gerber a partagé une photo de son pied et de celui de Cara Delevingne sur Instagram

Cara Delevingne et Kaia Gerber ne cachent plus leur complicité. Les deux femmes, qu’on a vues enlacées à deux manifestations Black Lives Matter en juin et juillet 2020 à Los Angeles, ont désormais un tatouage en commun. C’est l’Américaine de 18 ans qui l’a dévoilé dans sa story Instagram le 12 août 2020, jour de l’anniversaire de la Britannique.