Argentine : Cara et Margot ont vécu un mauvais quart d’heure

Harcelées en pleine rue par un paparazzi, Cara Delevingne et Margot Robbie ont eu une sacrée trouille.

Le top anglais Cara Delevingne et l’actrice australienne Margot Robbie n’ont pas encore réagi à cette affaire.

L’actrice Margot Robbie, 32 ans, qui va incarner Barbie au cinéma , et le top model Cara Delevingne, 30 ans, qui a souffert de troubles mentaux , ont vécu un moment très mouvementé en Argentine, dimanche 2 octobre 2022. Après avoir déjeuné dans un restaurant de Buenos Aires, tôt dans la matinée, les deux stars sont sorties de l’établissement pour prendre un Uber qui les attendait. C’est alors qu’un paparazzi s’est précipité sur elles pour les prendre en photo de manière très agressive, rapporte TMZ . Effrayé par cette situation, le conducteur du véhicule a aussitôt démarré en trombe, avec Cara à l’intérieur. Margot, elle, a carrément dû sauter dans la voiture au risque de se blesser gravement.

C’est à ce moment-là que deux amis de la comédienne australienne sont intervenus pour venir en aide aux deux femmes. Le photographe aurait alors fait une lourde chute en tentant de s’enfuir. Cependant, selon sa version des faits, il aurait été brutalement frappé par ces deux hommes, qui seraient d’après lui des gardes du corps. Hospitalisé après son passage à tabac présumé, Pedro Alberto Orquera se retrouve avec un bras cassé et une plaie ouverte au niveau du cuir chevelu, selon le journal argentin Infobae. Le photographe a porté plainte contre ses supposés agresseurs qui ont été arrêtés et placés en garde à vue. Alors que l’enquête suit son cours, Cara et Margot, qui ont l’habitude de passer du temps ensemble, ne se sont pas encore exprimées sur cette affaire.