Amérique du Sud : Caracas dénonce «l’assassinat massif» de migrants en Colombie

Après l’assassinat de deux adolescents dans une région frontalière lundi, Caracas a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé en Colombie.

Plus de 5 millions de Vénézuéliens ont fui la crise économique et politique au Venezuela et la majorité sont partis en Colombie.

Le procureur général du Venezuela Tarek William Saab a dénoncé mardi «l’assassinat massif» d’immigrants vénézuéliens en Colombie, après «l’exécution extrajudiciaire» de deux jeunes de 12 et 18 ans dans une région frontalière. «Le nombre effrayant pourrait atteindre environ 3000 Vénézuéliens morts victimes de la haine et de la xénophobie», a affirmé Tarek William Saab, parlant «d’assassinat massif de Vénézuéliens en Colombie.»

La mort des deux adolescents n’est «pas un acte isolé ou exceptionnel. Au moins 1933 immigrants vénézuéliens ont été assassinés et 836 sont portés disparus. De janvier à août, 362 Vénézuéliens ont été assassinés en Colombie», a affirmé Tarek William Saab à la télévision nationale, citant un rapport de l’ONG CODHES (Conseil pour les droits de l’homme et le déplacement).

Deux adolescents assassinés

Lundi, l’ONU a demandé une enquête sur l’assassinat des deux adolescents, dont les photos et vidéos ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Sur des vidéos et photos largement relayées sur les réseaux sociaux, les deux garçons apparaissent dans les locaux de la boutique où ils ont tenté de voler, manifestement pris en flagrant délit. Le plus jeune des deux porte un petit sac à dos rouge d’écolier et paraît à peine adolescent.