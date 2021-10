Venezuela : Caracas exige des «excuses» de la part de Josep Borrell

Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE, a affirmé que la légitimité des élections régionales de novembre dépendrait du rapport de la mission d’observation de l’UE.

Caracas et l’UE s’étaient mis d’accord pour une mission d’observation des élections municipales et régionales du 21 novembre.

«J’ai demandé à ce qu’on sollicite publiquement une explication. Non seulement une explication, mais des excuses au peuple vénézuélien», a affirmé Pedro Calzadilla, à la tête du CNE depuis le mois de mai et ministre sous les présidences de Hugo Chavez et Nicolás Maduro.

«Partialité politique»

Caracas et l’UE s’étaient mis d’accord pour une mission d’observation des élections municipales et régionales du 21 novembre. Le Venezuela s’était régulièrement montré réticent à accueillir des observateurs électoraux sur son sol et l’UE avait vainement sollicité la présence d’une mission pour les législatives de décembre 2020. Ce scrutin avait été boycotté par l’opposition et le pouvoir avait remporté une victoire écrasante. L’opposition avait aussi boycotté la présidentielle de 2018, remportée par Nicolás Maduro.