Justice : Caracas qualifie de «farce» la procédure de la CPI

La Cour pénale internationale (CPI) enquête sur de possibles crimes contre l’humanité commis par le régime du président Nicolás Maduro.

«C’est une grande farce. Un cas créé artificiellement. L’État vénézuélien défendait la paix et la tranquillité de notre peuple face à des manifestations extrêmement violentes», a déclaré Delcy Rodriguez lors d’une conférence de presse au palais présidentiel. La CPI a ouvert en 2018 une enquête pour de possibles crimes contre l’humanité du régime du président Maduro, notamment après la vague de manifestations de 2017 et pendant laquelle une centaine de personnes ont trouvé la mort.

Meurtres et tortures présumés

L’ex-procureure générale du Venezuela Luisa Ortega avait pressé en 2018 la CPI d’ouvrir une enquête sur des meurtres et des tortures présumés, accusant le président «Maduro et son gouvernement» de «crimes» et «d’attaques systématiques et généralisées contre la population civile».