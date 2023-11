Caraïbes: il se tue en ski nautique trois jours après son mariage

Le bonheur à son paroxysme, puis l’horreur totale. Nate et Mariana Kuhlman se sont mariés le 28 octobre dans l’Ohio et ont pris l’avion à destination de Sainte-Lucie pour un voyage de noces qui s’annonçait fantastique. Mais trois jours après la noce, le jeune marié s’est tué dans un accident de ski nautique, dont les circonstances n’ont pas été précisées. Selon Loop , il a été déterminé lors d’une autopsie que Nate, 23 ans, est mort noyé.

Heather, la mère de la victime, s’est rendue à Sainte-Lucie pour se recueillir auprès de son fils avant que le médecin légiste commence son travail. «La mort de Nate nous a tous pris par surprise et nous a secoués. […] C’est si dur et douloureux, mais nous prenons un jour après l’autre. Je suis triste que Nathaniel ne soit plus avec nous, mais je sais qu’il est bien vivant au paradis et qu’il priera pour nous», a-t-elle écrit sur Facebook.