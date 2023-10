Crise humanitaire: Les violences en Haïti ont fait 40’000 déplacés

Des gangs violents contrôlent des régions entières du pays, et les Nations unies ont averti, la semaine dernière, qu’il y avait une augmentation des meurtres, enlèvements, viols et attaques aveugles dans plusieurs zones considérées auparavant comme sûres.

Elles ne fuient qu’avec les habits qu’elles portent

«Les femmes, les enfants, les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables font les frais d’un conflit brutal, dans lequel des dizaines de groupes armés se battent pour le territoire», a ajouté le PAM. Au cours des deux derniers mois et demi, des dizaines de milliers de personnes ont été «chassées de leurs maisons, fuyant souvent avec seulement les vêtements qu’elles portent».

«Ces récents mouvements portent le nombre total de personnes déplacées à travers le pays à plus de 200’000», selon le PAM, qui a distribué 550’000 repas chauds depuis la mi-août, même si, avec les coupes budgétaires, l’agence n’a souvent pu fournir qu’un repas par jour au lieu des deux habituels. «Nous avons un besoin urgent de 136 millions de dollars pour répondre aux besoins des Haïtiens les plus vulnérables au cours des six prochains mois», a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur du PAM en Haïti.