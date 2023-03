Vaud: Carambolage entre un camping-car et deux voitures

Un camping-car et deux voitures sont impliqués dans l’accident.

Il était environ 0h45, dans la nuit de samedi à dimanche, quand une voiture a percuté l’arrière d’un camping-car en panne, qui se trouvait à l’arrêt sur la voie de droite de l’autoroute A1, entre Essert-Pittet et Chavornay. La violence du choc a projeté le camping-car dans un talus, et la voiture s’est retrouvée en travers des deux voies. Juste derrière, une deuxième voiture est arrivée et a percuté la première.