Cyclisme : Carapaz en costaud, Roglic fait vaciller Evenepoel

Huit jours après avoir revêtu le maillot rouge, le prodige belge Evenepoel a concédé pour la première fois 48 secondes au général sur son dauphin Primoz Roglic (Jumbo) et vingt secondes sur Enric Mas (Movistar). «Le petit cannibale» Evenepoel ne possède désormais plus qu’1 minute et 49 secondes d’avance sur le triple tenant du titre slovène et 2 minutes et 43 secondes sur l’Espagnol.