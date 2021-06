Cyclisme - Carapaz fait coup double à Loèche-les-Bains

Dans un final en mode «chacun pour soi», l’ É quatorien était le plus fort. Il a aussi su manœuvrer pour s’imposer. Positionné à l’arrière du groupe, il a réagi quand Michael Woods a voulu s’échapper. Il a contré, il a déposé tout le monde. Il ne lui restait plus qu’à avaler Esteban Chaves, parti de trop loin, et revenir sur Fuglsang.

Van der Poel tente une échappée

Il a relégué les autres favoris à 39’’ et peut désormais lorgner la victoire finale. «Nous pensions surtout au général, mais nous avons eu l’opportunité de gagner l’étape», a réagi Richard Carapaz. L’ É quatorien parlait au pluriel. Son équipe sera à ses côtés pour contrôler la course lors des étapes de montagne d’aujourd’hui et dimanche, en plus du contre-la-montre de samedi. Le maillot jaune compte le rester, même s’il prépare le Tour de France. «Cela ne va pas changer grand-chose que l’on gagne ou non ici. Mais je suis vraiment content», assurait-il.