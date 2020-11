Cyclisme : Carapaz reprend le maillot rouge

Le Britannique Hugh Carthy a dompté dimanche les redoutables pourcentages de l’Angliru pour s’adjuger la 12e étape du Tour d’Espagne, dont l’Equatorien Richard Carapaz a repris les rênes.

A l’issue des 109,4 km entre Pola de Laviana et le sommet des Asturies, Carthy (Education First) a devancé de 16 secondes le Russe Aleksandr Vlasov (Astana) et l’Espagnol Enric Mas (Movistar).