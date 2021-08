Canton de Fribourg : Caravanes et camping-cars en surcharge sur l’autoroute

La police a effectué un contrôle vendredi dans le nord du canton de Fribourg. Sept véhicules n’étaient pas dans les règles.

Vendredi dernier, la police cantonale fribourgeoise a interpellé et contrôlé plus d’une vingtaine de camping-cars et caravanes dans la région nord. Sept d’entre eux circulaient en surcharge. Les conducteurs ont continué de circuler mais seront dénoncés, indiquent lundi les forces de l’ordre.