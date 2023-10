Les Suisses doivent à nouveau faire face une flambée des prix à la pompe

De septembre 2022 à septembre 2023, le prix des biens du quotidien en Suisse a augmenté de 2%. Tel est le résultat d’une étude menée par le site Comparis, qui n’a pas pris en compte le prix des loyers et des biens durables. Il mesure ainsi l’inflation telle qu’elle est ressentie par les consommatrices et les consommateurs. De son côté, l’Office fédéral de la statistique (OFS) rend compte, quant à lui, d’une hausse de 1,7%. Pas si loin, donc.

Désormais, les automobilistes disposent d’un moyen pour savoir où faire le plein à bon compte. Le TCS a mis en ligne un outil permettant de connaître le prix des carburants près de chez soi. Il suffit de taper: tcs.ch/benzin , et on peut savoir le prix grâce aux indications des autres utilisateurs. En visant les bonnes affaires, sans devoir trop faire de kilomètres supplémentaires pour aller à la pompe, les économies peuvent être substantielles.

Désormais, les automobilistes déboursent plus de 7% de plus qu’en juillet pour faire le plein et se rapprochent dangereusement des prix que nous avons connus au printemps 2022. «Les raisons de cette hausse sont la raréfaction de l’offre de pétrole brut orchestrée par la Russie et les pays de l’OPEP tels que l’Arabie saoudite, ainsi que la progression de la demande mondiale induite par des perspectives de croissance optimistes», explique Dirk Renkert. L’expert de Comparis estime qu’un revirement reste tout à fait possible si le prix du pétrole brut redescend.