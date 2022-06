Test : «Card Shark» possède tous les meilleurs atouts en main

Plongée sans pareille dans le monde des tricheurs, le titre de Nerial offre une expérience unique.

«Card Shark» est un jeu d’aventures où se mêlent intrigues, ruses et autres tricheries, que l’on apprend petit à petit, au fil d’une épopée pleine de surprises dans la France du XVIIIe siècle. On incarne un employé d’auberge, muet qui plus est, pris sous son aile par le comte de Saint-Germain, un fieffé tricheur. À eux deux, ils vont arpenter les petites villes, les manoirs isolés et les luxueux salons afin de financer leur accession au monde très fermé des tables où l’on joue gros.

Dans les faits, la jouabilité combine observation et petites manipulations pour remporter les parties. Par exemple, on est amené à gérer le remplissage d’un verre de vin tout en repérant la carte la plus forte de l’adversaire. Ensuite, on indique ce que l’on a découvert en nettoyant la table de diverses façons. Évidemment, si l’on se rate ou l’on prend trop de temps à effectuer ces tâches, cela éveille les soupçons. Les deux compères risquent alors de finir en prison, voire six pieds sous terre. Avec son concept rafraîchissant, destiné avant tout aux néophytes, «Card Shark» permet de s’amuser tout en étant séduit par une direction artistique chatoyante. Qui sera le meilleur fripon de l’Hexagone? Au joueur de prendre la main... et la bonne!