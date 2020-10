États-Unis : Cardi B à nouveau en couple avec Offset

La rappeuse a confirmé qu’elle s’était remise avec le père de sa fille, un mois après avoir demandé le divorce.

Pour suivre ce qui se passe entre Cardi B et Offset, il faut s’accrocher. Après un mariage en secret en septembre 2017, une séparation en décembre 2018, une réconciliation quelques mois plus tard et une demande de divorce en septembre 2020, on pensait que les choses étaient claires entre les deux rappeurs, parents d’une petite Kulture, âgée de 2 ans.