grossesse – Cardi B dissimule ses rondeurs post-partum

Pas de chirurgie

À ses 111 millions de followers, elle explique que son corps a changé pendant sa grossesse. «Quand votre bébé est bas, vos hanches s’écartent… Mais tout le monde me dit: «Cardi, tu es ravissante. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une lipo? Tu as fait une plastie abdominale? Mais vous ne pouvez pas faire de chirurgie après avoir accouché, surtout moi. J'ai perdu tellement de sang...» Elle mentionne aussi les hormones, qui la font pleurer sans aucune raison: «Je me réjouis qu’elles disparaissent!»