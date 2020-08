États-Unis Cardi B enrage contre des jeunes pro-Trump

La rappeuse a tweeté une vidéo où des Républicains dansent sur un de ses titres, sans respect des règles sanitaires. Son sang n’a fait qu’un tour.

«Est-ce que les conservateurs républicains ne massacrent pas cette chanson? Peu m’importe. Ça me démange fortement le cul… Je vais appeler le FBI pour cette fête. Ces types ne respectent pas la distance!» a tweeté, énervée, Cardi B, elle qui au printemps se disait phobique du virus dans plusieurs vidéos surréalistes. On ignore toutefois si la fantasque rappeuse a réellement appelé les autorités ou non.