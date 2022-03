Musique : Cardi B entre dans l’histoire américaine

La rappeuse de 29 ans est la seule artiste féminine à voir tous les titres d’un même album certifiés disque de platine.

En plus de connaître déjà un succès planétaire, Cardi B a aujourd’hui un élément de plus pour pavoiser. La New-yorkaise de 29 ans, qui a reçu une montre vaudoise pour la St-Valentin, est entrée dans l’histoire de l’industrie musicale américaine. Les treize titres de son seul et unique album à ce jour, «Invasion of Privacy» sorti en 2018, ont été certifiés disque de platine aux États-Unis. Ils ont chacun été écoulé à un million d’exemplaires au minimum.