People : Cardi B et le rappeur Offset vont divorcer

La chanteuse réclame la garde exclusive de sa fille de deux ans, Kulture, ainsi qu’une pension alimentaire d’un montant non précisé.

Le couple s’était marié secrètement en septembre 2017 puis avait annoncé quinze mois plus tard une première séparation. «Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà», avait expliqué l’artiste de 27 ans dans une vidéo sur son compte Instagram qui compte 75,5 millions d’abonnés. «Et ce n’est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus.» Les deux célébrités s’étaient cependant remises ensemble quelques temps plus tard.

Ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, Cardi B est devenue un phénomène musical en 2017 avec son hit «Bodak Yellow». Sorti le 21 août, son dernier titre, en collaboration avec Megan Thee Stallion, est devenu l’un des tubes de l’été. Intitulé «WAP», il est une véritable ode au plaisir féminin et à la débauche. La vidéo, dans laquelle les deux rappeuses déambulent en talons aiguilles et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel, avait fait polémique dès sa sortie.