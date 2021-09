États-Unis : Cardi B et Offset parents d’un garçon

Le couple, qui a déjà une fille de 3 ans, a annoncé la naissance de son deuxième enfant.

Un peu plus de deux mois après avoir révélé qu’elle était enceinte , Cardi B a accouché. La rappeuse de 28 ans a fait part de l’heureuse nouvelle sur Instagram le 6 septembre 2021 en partageant une photo prise à l’hôpital la montrant avec son mari et leur garçon. En légende du cliché, l’artiste a précisé que l’enfant, dont on ignore encore le prénom, a vu le jour le 4 septembre.

Offset et Cardi B ont déjà une fille, Kulture, née le 10 juillet 2018 et que sa mère couvre de cadeaux hors de prix. Le rappeur a trois autres enfants, Kalea, 6 ans, Kody, 6 ans et Jordan, 11 ans. «Nous sommes fous de joie d’enfin rencontrer notre fils. Il est déjà tellement aimé par la famille et les amis et nous avons hâte de le présenter à ses frères et sœurs», ont déclaré les heureux parents à «People».