New York : Cardi B fait preuve d’une grande générosité

La rappeuse va payer les frais funéraires des personnes décédées dans un récent incendie, survenu dans le Bronx.

La rappeuse américaine, qui est originaire du Bronx, a déclaré dans un communiqué à CNN: «Je suis extrêmement fière d’être du Bronx et j’ai beaucoup de famille et d’amis qui y vivent et y travaillent encore. Donc, quand j’ai entendu parler de l’incendie et de toutes les victimes, j’ai su que je devais faire quelque chose pour aider.» Et l’ancienne stripteaseuse de 29 ans, fière de ses cheveux naturels, d’ajouter: «Je ne peux imaginer la douleur et l’angoisse que vivent les familles des victimes, mais j’espère que ne pas avoir à se soucier des coûts associés à l’enterrement de leurs proches les aidera à avancer et à guérir. J’envoie mes prières et mes condoléances à toutes les personnes touchées par cette horrible tragédie.»