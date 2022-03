Cardi B fête avec l’anniversaire de Fluffy

États-Unis : Cardi B fête avec faste l’anniversaire de son toutou

La rappeuse a célébré l’anniversaire de Fluffy avec un gâteau et des ballons blancs.

On y voit la petite boule de poils emmitouflée dans un manteau rose avec un noeud sur la tête devant un gâteau avec une bougie dessus. Des ballons blancs et des fleurs de la même couleur complètent le tableau. «Joyeux anniversaire à la plus méchante des chiennes», a plaisanté Cardi B. En story Instagram, on voit également Fluffy dévorer, jusqu’à la dernière miette, son gâteau.