Justice : Cardi B gagne son procès contre sa détractrice

La rappeuse touchera plus d’un million de dollars de dommages et intérêts de la part d’une youtubeuse qui a tenu des propos diffamatoires à son encontre.

Dans sa plainte déposée en 2019, l’ancienne stripteaseuse, qui a récemment fait preuve d’une grande générosité, avait déclaré que les attaques de l’influenceuse lui avaient causé une détresse émotionnelle, la poussant même à avoir des pensées suicidaires. Sa relation avec le rappeur Offset en avait aussi pâti. «Je me sentais détruite, dépressive et je ne voulais plus coucher avec mon mari», avait-elle déploré. Dans une vingtaine de vidéos diffusées en l’espace de 14 mois, Tasha K avait affirmé que l’Américaine de 29 ans était une prostituée, qu’elle avait contracté de l’herpès, qu’elle prenait des drogues dures et qu’elle trompait son époux, avec lequel elle a eu deux enfants.