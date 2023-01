États-Unis : Cardi B: Kim Kardashian lui a conseillé un chirurgien

Les stars sont rarement enclines à évoquer publiquement les retouches esthétiques effectuées sur leur corps. Pas Cardi B. La rappeuse de 30 ans, qui enrage contre l’inflation des prix , a raconté dans le podcast de Jason Lee qu’elle était passée à plusieurs reprises sur le billard. Notamment pour refaire son nez et augmenter le volume de ses fesses. Plus récemment, c’est après la naissance de son fils, Wave, en septembre 2021, qu’elle a eu recours au bistouri du chirurgien esthétique.

«Je ne voulais pas trop me montrer après l’arrivée de mon fils. Je voulais d’abord refaire mon corps. J’ai attendu sept mois avant de me faire opérer», a dit la New-yorkaise sans préciser quelle opération esthétique elle avait subie. Cardi B, qui espère devenir mère une troisième fois, a ensuite répété qu’elle avait «toujours» voulu faire «certaines choses» sur son corps: «Les gens pensent que si tu fais des opérations esthétiques, c’est parce que tu n’est pas sûr de toi, que tu manques de confiance en toi ou que tu ne t’aimes pas. Ce n’est pas vrai dans mon cas. Si je veux corriger quelque chose, je m’en fous, je le fais. Simplement parce que j’aime être parfaite et avoir un certain type de corps qui me correspond». Elle a ajouté qu’elle avait reçu des conseils de Kim Kardashian, notamment sur quel chirurgien elle devait contacter: «J’ai appelé deux ou trois numéros que Kim m’avait donnés». On ignore cependant si la rappeuse a été opérée par l’un des docteurs recommandés par la femme d’affaires.