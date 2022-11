Cardi B souhaite un 3e enfant

Confidence : Cardi B se réjouit de recommencer à pouponner

«J’ai hâte de terminer le job et avoir mon troisième», a-t-elle écrit. L’artiste américaine d’origine dominicaine n’a pas précisé quelles étaient ses occupations professionnelles du moment. Les fans espèrent qu’elle parlait de son travail sur son deuxième album, qui se fait attendre depuis «Invasion of Privacy», sorti en 2018 et vendu à près de 4 millions d’exemplaires. On rappellera que la rappeuse de 30 ans avait promis en 2021 sur les réseaux sociaux qu’il sortirait en 2022.